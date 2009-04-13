Звіри «Казки» продовжують вмирати від отрути

10 тварин загинули в ялтинському зоопарку «Казка», за попередніми даними, отруївшись сильнодіючою отрутою.

Про це кореспонденту УНІАН телефоном повідомив директор зоопарку Олег ЗУБКОВ.

Загибель тварин почалася з 26 березня, сьогодні вранці помер гімалайський ведмідь.

«Зоопарк втратив істотну частину своєї експозиції. Смерті поки не припиняються, сьогодні вранці загинув самець гімалайського ведмедя», - сказав О.ЗУБКОВ.

Серед загиблих тварин: один із символів зоопарку - шимпанзе на кличку Чарлік, а також пекінес, рисі, пуми, гімалайські ведмеді, вовк. Усі звірі були здоровими, більшість - молоді.

«Клініка настання смерті в усіх тварин однакова. Лабораторії Криму, Харкова й Києва працюють над визначенням того, яка ж усе-таки отрута використовувалася для отруєння тварин у зоопарку», - сказав О.ЗУБКОВ. За попередніми даними, звірів отруєно отрутою гемолітичного характеру.

Директор «Казки» призначив винагороду в 100 тис. грн. тому, хто допоможе упіймати отруйників.

Зоопарк «Казка» створено в 1995 році О.ЗУБКОВИМ. Наразі в зоопарку утримується понад 700 тварин і птахів. Багато з них - рідкісних видів.