Сімферопольському мажору на Bentley висунуто обвинувачення

Слідчим управлінням міліції Криму висунуто обвинувачення сину депутата міськради Сімферополя Віталію ФАЙНГОЛЬДУ за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами».

Уночі 16 вересня 2008 року в районі залізничного вокзалу Сімферополя сталася аварія за участю мотоцикла Suzuki і автомобіля Bentley. За кермом Bentley перебував В.ФАЙНГОЛЬД. Від удару мотоцикл розірвало на шматки, після чого Bentley продовжив некерований рух і зіткнувся з двома автомобілями. Внаслідок ДТП загинула водій Suzuki – 25-річна байкар Ганна Мішуткіна.

Як повідомили у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у ході розслідування дорожньо-транспортної пригоди було призначено багатоепізодні експертизи. Вони визначили, що у діях водія авто був ряд порушень Правил дорожнього руху. Швидкість легковика на момент аварії становила 171 кілометр на годину.

Кримінальну справу об’єднано із ще однією. У 2006 році прокуратурою Криму було порушено справу за фактом хуліганських дій групи осіб у кафе «Два капітани» у Сімферополі. Тоді слідство встановило, що В.ФАЙНГОЛЬД у супроводі двох осіб, перебуваючи у нетверезому стані, відмовився сплатити за вхід до бару та накинувся на касира. Коли охоронці установи спробували заспокоїти хуліганів, ті застосували електрошокер і газовий балончик. Після цього вони відібрали в охоронців гумові кийки і почали їх бити.

Досудове слідство у цій справі стосовно осіб, які супроводжували ФАЙНГОЛЬДА, завершено. Їм висунуто обвинувачення, зараз вони знайомляться з матеріалами справи.

Водночас дії В.ФАЙНГОЛЬДА було виділено в окреме провадження і сьогодні цю справу, порушену стосовно нього, об’єднано зі справою про ДТП.

*** Ч. 2 ст. 286 КК Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження, - караються позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років або без такого.