УНП пропонує конфіскувати майно Чорноморського флоту

Кримська організація Української народної партії вимагає конфісковувати майно Чорноморського флоту Російської Федерації, якщо Москва не розрахується з усіма боргами флоту перед Пенсійним фондом та іншими державними установами України.

Про це заявив голова кримської УНП Олег ФОМУШКІН, повідомили у прес-службі організації.

За словами О.ФОМУШКІНА, російський флот перебуває на території України на правах оренди, а будь-яка юридична особа, що орендує приміщення або територію, зобов’язана сплачувати всі відрахування до центрального та місцевих бюджетів та у Пенсійний фонд.

«Влада Севастополя не повинна звертатися з проханням сплатити борги, а зобов’язана діяти відповідно до чинного законодавства України, а саме: якщо орендар не виконує своїх договірних зобов’язань, в тому числі перед Пенсійним фондом, договір оренди розривають, а власник приміщення чи території – конфісковує майно орендаря, щоб компенсувати всі недоплати», – сказав голова Кримської організації УНП.

На його думку, «Чорноморський флот РФ, як і інші структури, що орендують приміщення чи територію у міської влади Севастополя, має виконувати українські закони щодо оренди, а відтак місцева влада має в судовому порядку почати процес відсудження боргу в Пенсійний фонд». «Як варіант, Україна може розраховувати на майно Чорноморського флоту у вигляді компенсації за невчасне перерахування коштів», – підсумував О.ФОМУШКІН.

Як повідомляв УНІАН, влада Севастополя планує звернутися до міністра оборони Росії Анатолія СЕРДЮКОВА у зв`язку із зростанням недоїмки підприємств ЧФ РФ до Пенсійного фонду України.

За інформацією начальника Головного управління ПФУ в Севастополі Тетяни КРАВЦОВОЇ, загальна сума пенсійної недоїмки по місту Севастополю на сьогодні становить 15 млн. грн. «В тому числі борг «Будівельного управління Чорноморського флоту РФ» становить 4 млн. грн. Плюс до цього ще 3 млн. грн. перебувають у судовій процедурі, вони спеціально затягують процес, отже – 7 млн. грн.», – сказала вона.