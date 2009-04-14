У 60% українців програми новин зумовлюють відчуття тривоги

Програми новин на українському телебаченні зумовлюють у 60% глядачів відчуття тривоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила директор Донецького обласного центру практичної психології Інна ІВАНОВА під час круглого столу «Попередження виявів жорстокості в учнівському середовищі».

За її словами, згідно з психологічним дослідженням, «такі телевізійні передачі як новини сьогодні зумовлюють відчуття тривоги в 60% випадках, відчуття страху – у 49%, розчарування – у 45%».

Особливу увагу І.ІВАНОВА звернула на дитячу аудиторію, що є найбільш психологічно вразливою категорією. «Повернувшись додому зі школи, дитина вмикає телевізор… І, природно, найбільш негативний вплив на підвищення дитячої агресивності та жорстокості справляють ЗМІ, програми новин у нас переповнені сюжетами агресивності та насильства, і тому вони стають буденними, звичними, - пояснює психолог - В результаті у дитини стирається поріг дозволеності. Несформована дитяча психіка практично не в змозі проаналізувати об`єктивно та сприйняти ту інформацію, яку отримує».

І.ІВАНОВА наголосила, що «діти фактично наслідують і засвоюють моделі агресивної поведінки і водночас вони не дають собі звіту в тому, що вони роблять, і не завжди передбачають те, що отримають у результаті».

Психолог також акцентувала на тому, що сьогодні батьки думають частіше про те, як заробити, і в них не залишається часу для внутрішньосімейного спілкування з дітьми, щоб урівноважити, заспокоїти та пояснити інформацію, яка спрямована з телеекранів.

«Батьки й діти живуть у такий інтенсивний час, що, на жаль, не залишається часу для змістовного, внутрішньосімейного спілкування… Емоційне відчуження – це одна з найхарактерніших рис дитячо-батьківських відносин у сьогоднішній нашій сім`ї. Ось і виходить негативний результат», – підсумувала І.ІВАНОВА.