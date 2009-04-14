На сьогодні Янукович є лідером у президентському рейтингу

На сьогодні лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ зберігає за собою перше місце у президентському рейтингу. За нього готові віддати голоси 27,9% виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, такими є результати дослідження громадської думки населення України, проведеного компанією “Research&Branding Group”, що були оприлюднені сьогодні під час засідання круглого столу в Києві.

“Лідерами президентського рейтингу є В.ЯНУКОВИЧ (27,9%), Юлія ТИМОШЕНКО (15,6%). При цьому президентський рейтинг В.ЯНУКОВИЧА у порівнянні з лютим поточного року в квітні зріс на 4,4%. Третє місце у президентському рейтингу закріпилося за Арсенієм ЯЦЕНЮКОМ (13,4%)”, - повідомив за результатами дослідження директор групи компанії “Research&Branding Group” Едуард ЗОЛОТУХІН.

Далі, за результатами дослідження, у президентському рейтингу розташувалися Володимир ЛИТВИН (5,5%), Петро СИМОНЕНКО (3,8%), Леонід КУЧМА (2%) та Віктор ЮЩЕНКО (1,9%).

Зокрема, як відзначають соціологи, стабільне зростання президентських рейтингів В.ЯНУКОВИЧА і А.ЯЦЕНЮКА у листопаді 2008 року-квітні 2009 року спостерігається на південному сході країни: у В.ЯНУКОВИЧА – з 30,6% до 42,1%, ц А.ЯЦЕНЮКА – 2,6% до 9,4%.

За словами Е.ЗОЛОТУХІНА, у випадку проведення другого туру президентських виборів лідер опозиції перемагає діючого прем’єр-міністра (38,4% проти 29,3%); у випадку виходу до другого туру А.ЯЦЕНЮК також перемагає Ю.ТИМОШЕНКО (32,6% проти 21,8%), але поступається В.ЯНУКОВИЧУ (33,7% проти 35,5%, відповідно).

Водночас, як показало опитування, на сьогодні в цілому більшість населення України вбачають необхідність проведення дострокових виборів Президента (62%) і до Верховної Ради (53%).

Дослідження проводилося 1-9 квітня 2009 року в усіх областях України АР Крим методом особистого інтерв’ю. Загалом було опитано 2078 респондентів віком від 18 років. Очікувана середня похибка вибірки становить 2,2%.