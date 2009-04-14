5-річна дитина втонула у водоймі теплиці в Криму

П`ятирічний хлопчик втонув у водоймі в теплиці в Сакському районі Криму.

Як повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій у Криму, нещасний випадок стався напередодні увечері.

Господар теплиці запропонував своїй знайомій - матері дитини - забрати хлопчика з дитячого садка і завести його до неї, поки та закінчить роботу з рослинами.

Хлопчик грався у теплиці, де було водойма, а його мати працювала в сусідньому приміщенні. Через чверть години жінка закінчила справи й покликала сина, але він не озивався. Як виявилося, хлопчик втонув у водоймі.

«Водойма для поливання розміром сім на вісім метрів була з метровим бортом, - повідомили в МНС. - Наповнена водою вона була приблизно на метр двадцять. Коли дитина тонула, у цій теплиці нікого не було, всі працівники перебували в інших приміщеннях».

Лікарі «швидкої допомоги» констатували смерть хлопчика. Триває розслідування.