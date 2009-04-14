У Сімферополі встановлять пам`ятник воїнам Окремої Приморської армії

До 65-річчя Перемоги у Великій Вітчизняній війні в Сімферополі збираються встановити пам`ятник воїнам Окремої Приморської армії, що звільняли Крим від фашистських загарбників.

Сьогодні у Сімферополі заклали камінь на місці спорудження пам`ятника, повідомляє прес-центр мерії.

Ветерани Окремої Приморської армії звернулися до міськради з проханням про будівництво пам`ятника. Потім разом із ветеранами з декількох запропонованих місць розташування майбутнього пам`ятника вибрали сквер на набережній Салгира, поблизу з Могилою Невідомому солдатові.

«Ми готові повністю з міського бюджету вкласти засоби в будівництво цього пам`ятника, - підкреслив мер Сімферополя Геннадій БАБЕНКО, - але, оскільки Окрема Приморська армія звільняла весь кримський півострів, я думаю, що буде і відповідна постанова Ради міністрів автономії».

Оголошений конкурс проектів, підведення його підсумків пройде 27 травня.

Закінчити роботу зі створення пам`ятника влада планує наступного року, до 65-річчя Перемоги.