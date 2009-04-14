Кораблі Blackseafor взяли курс на болгарський порт Бургас

Кораблі Чорноморської групи військово-морського співробітництва Blackseafor сьогодні після чотириденної базової підготовки в румунському порту Констанца вийшли в море і взяли курс на болгарський порт Бургас.

Як повідомляє Управління прес-служби Міноборони, під час перебування в румунському порту командири кораблів, серед яких флагманом з’єднання нинішньої активації є корабель управління Військово-Морських сил України “Славутич”, провели низку офіційних зустрічей з керівництвом міста.

На період стоянки для екіпажів були проведені культурні та спортивні заходи, а мешканці Констанци мали змогу відвідати кораблі Blackseafor.

Під час переходу морем екіпажі проведуть навчання з контролю за надводною обстановкою, плавання в ордерах, тактичного маневрування, сигналовиробництва і зв’язку, спостереження за цивільними суднами та літаками, передачі вантажів, перехоплення та догляду судна-порушника, організації протиповітряної оборони.

Раніше кораблі з’єднання Blackseafor вже побували у турецькому порту Ереглі.

Планується, що 17 квітня чорноморська група відвідає Бургас.