Українці вважають Президента основним порушником їх прав

Дотримання всіх видів прав людини в Україні протягом 2008 року погіршилося. Про це свідчать результати проведеного Центром Разумкова соціологічного дослідження, передані УНІАН.

Про погіршення ситуації свідчать відповіді на пряме запитання про те, яким чином змінилася ситуація з дотриманням прав, і безпосередні оцінки дотримання кожного виду прав, відзначають в Центрі Разумкова. Середні оцінки за 5-бальною шкалою щодо кожного виду прав виявилися нижчими, ніж минулого року.

Серед окремих прав, як і в попередні роки, найнижче громадянами оцінюється дотримання соціальних прав (на працю та справедливу винагороду, на охорону здоров’я, на соціальне забезпечення, на соціальну та медичну допомогу) та права, пов’язані зі здійсненням правосуддя (права на справедливий, відкритий і незалежний суд, на захист порушених прав, презумпція невинуватості у кримінальному праві). Середня оцінка дотримання цих прав склала менше трьох балів за 5-бальною шкалою. Крім того, менше ніж на три бали громадяни оцінили дотримання права вільно обирати та бути обраним до представницьких органів влади, здійснювати контроль за діями влади, а також права на захист дітей та підлітків.

Інтегральна оцінка дотримання прав, дана громадянами, свідчить, що вказані права дотримуються в цілому на 59,2%, або у вигляді оцінки - 2,96 бала. Минулого року вона складала 3,17 бала.

Значно зросло число громадян, які джерелом істотних порушень називають центральні органи влади або їх представників. Так, порівняно з минулим роком, число тих, хто вважає джерелом істотного порушення прав людини Президента України, зросло з 29% до 54,5%; прем’єр-міністра – з 16% до 37,3%; уряд – з 22,7% до 36%; Верховну Раду – з 28,9% до 37%; народних депутатів – з 44,9% до 49,2%.

Вибираючи лише одне основне джерело порушення прав людини, громадяни також найчастіше називали Президента України (28,7%).

Водночас скоротилося число тих, хто вважає джерелом істотного порушення прав людини місцеву владу (з 40,4% до 28,2%), міліцію (з 45,4% до 35%) та кримінальні структури (з 52,4% до 41%).

Допомоги у захисті своїх прав громадяни очікують в першу чергу від суду, юристів, Президента України та міліції. Проте діяльність цих структур у сфері забезпечення своїх прав респонденти оцінюють невисоко.

Загальні оцінки правозахисної діяльності всіх структур помітно знизилися, порівняно з минулим роком, і є нижчими за три бали за 5-бальною шкалою, за виключенням міжнародних організацій, діяльність яких респонденти оцінили на 3,05 бала (що, тим не менше, нижче, ніж торік).

Громадяни досить низько оцінюють ефективність різних способів захисту своїх прав. Найменш ефективними опитані називали звернення до органів влади та Уповноваженого ВР з прав людини, зазначається в дослідженні Центру Разумкова. Найбільш ефективним - звернення до Європейського суду з прав людини. Проте оцінки ефективності, порівняно з минулорічними, знизилися відносно всіх наведених інституцій.

Переважна більшість опитаних вважають, що простому громадянину при зверненні до суду складно отримати допомогу професійних адвокатів, неурядових правозахисних організацій або Уповноваженого ВР з прав людини. Причому по всіх пунктах порівняно з минулим роком значно зросло число відповідей «складно» і «дуже складно».

Половина опитаних громадян оцінюють рівень своєї поінформованості про свої права та можливості їх захисту як низький. Дуже не значна частка респондентів оцінили цей рівень як високий, причому ця частка практично не змінюється з 2007 року.

Майже третина громадян не знають, що треба робити, щоб звернутися до суду для захисту своїх прав. Більше половини опитаних знають про це лише приблизно.

Респонденти позитивно оцінюють допомогу у підвищенні обізнаності про права з боку ЗМІ та навчальних закладів. Допомога з боку неурядових організацій і омбудсмена оцінюється досить скептично.

Серед проблем, які очікують громадян у разі необхідності звернутися до суду, найчастіше називалися проблеми матеріального плану - занадто висока вартість послуг адвокатів та нестача коштів на розгляд справи. Дуже часто називається така проблема як корумпованість судової системи.

Третина опитаних відповіли, що в цілому їх права порушувалися протягом 2008 року - число тих, хто так вважає, зросло до 34,7% з 21,7%, які були зафіксовані минулого року. При цьому, майже дві третини громадян, чиї права порушувалися, не вдавалися до жодних заходів для їх захисту.

Разом з тим, у разі суттєвого порушення соціально-економічних прав понад 20% опитаних готові звернутися до суду, не погоджуватися платити за послуги, безоплатність яких гарантована Конституцією, а близько 20% готові взяти участь у масових вуличних протестах.

Загальнонаціональне соціологічне опитування з метою оцінки стану дотримання прав людини в Україні було проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 27 лютого по 5 березня 2009 року. Опитано 2012 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Опитування проводилося в рамках проекту Дому Свободи - Україна «Абетка з прав людини в Україні», що фінансується Національним форумом демократії.