Спікер Криму виступає за зміцнення співпраці України з Росією

Голова Верховної Ради Криму, член Партії регіонів Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що Україні потрібно зміцнювати економічне співробітництво з Російською Федерацією.

Про це говориться в інтерв`ю кримського спікера, яке сьогодні розповсюдила його прес-секретар Алла ГОРЕВА.

На думку А.ГРИЦЕНКА, «повноцінна європейська інтеграція України – справа дуже віддаленого майбутнього», а «спроби зближуватися з НАТО» не лише не гарантують країні безпеку, але «роблять її заручницею чужих інтересів». «Тому вважаю, що необхідно використовувати всі можливості для того, щоб в країні був взятий твердий курс на відновлення і всестороннє зміцнення економічного співробітництва з братською Росією, з якою Україну зв`язують найтісніші узи загальної багатовікової історії», – сказав керівник парламенту автономії.