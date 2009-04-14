Тимошенко робитиме платними всі послуги державних установ

Кабінет Міністрів України має намір перевести державні бюджетні установи на госпрозрахунковий варіант надання послуг.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на позачерговому засіданні Кабміну.

«Мається на увазі, що якщо держава платить, наприклад, навчальним закладам зарплату, комунальні послуги та інше, то зараз потрібно переходити на оплату вартості послуг. Те ж саме і страхова медицина. Не зарплата і все інше для медичних установ, а те саме, тільки через вартість послуги», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що сьогодні планується прийняти пакет документів щодо переведення бюджетних установ на госпрозрахунковий варіант роботи, і при цьому установи матимуть окремі розрахункові рахунки в казначействі, і коштами на цих рахунках вони зможуть розпоряджатися без проблем.

«Всі доходи, які надходитимуть від платних послуг, зараховуватимуться на ці спеціальні рахунки, які функціонуватимуть, як будь-який інший рахунок господарюючого суб`єкта. Це буде перший крок з реалізації концепції надання платних послуг», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.