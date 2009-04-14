СБУ перевірить райдержадміністрації

Служба безпеки України має намір провести цілеспрямовану перевірку всіх районних державних адміністрацій і райрад на предмет корупції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він, зокрема, зазначив, що СБУ проаналізувала звернення громадян, які надійшли протягом місяця через «скриньки довіри» в кожному регіоні країни.

«Головний висновок, зроблений СБУ за цей місяць, – повна незахищеність громадян від свавілля чиновників адміністрацій і міністерств самого високого рівня», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він повідомив, що лише протягом останнього місяця СБУ виявило цілу низку зловживань працівниками районних адміністрацій і районних рад за зверненнями громадян.

Реагуючи на факти правопорушень, Служба безпеки, за словами керівника, вирішила спрямувати роботу всіх місцевих підрозділів на боротьбу з проявами корупції на місцевому рівні.

«Кожен районний підрозділ СБУ від сьогоднішнього дня працює по боротьбі з корупцією в конкретній райадміністрації», - підкреслив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.