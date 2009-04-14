Матвій з Харкова поїде до Ялти

Харків вирішив надати допомогу зоопарку «Казка» в Криму.

Бурий ведмідь Матвій з Харківського зоопарку буде подарований ялтинському зоопарку, заявив міський голова Харкова Михайло ДОБКІН.

«Сьогодні вирішено питання про передачу ведмедя, що проживає в нашому зоопарку, в ялтинський зоопарк», - повідомив мер, інформує прес-служба міськради.

«Сподіваюся, що чотирилітньому бурому красеневі Матвію буде комфортно на новому місці», - додав М.ДОБКІН.

***10 тварин загинули в ялтинському зоопарку «Казка», за попередніми даними, отруївшись сильнодіючою отрутою. Директор «Казки» Олег ЗУБКОВ призначив винагороду в 100 тис. грн. тому, хто допоможе упіймати отруйників.