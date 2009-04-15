Тарифи на електроенергію і газ для населення рекомендують підвищити

Кабінет Міністрів України рекомендує Національній комісії з питань регулювання електроенергетики підвищити для населення тарифи на електроенергію і природний газ.

«Кабінет Міністрів рекомендував НКРЕ підвищити тариф на електроенергію для населення, яке споживає понад 600 кВт/год. на місяць, в 3,5 разу», - сказав виконуючий обов`язки міністра фінансів України Ігор УМАНСЬКИЙ.

Водночас, в.о. міністра припустив, що збільшення тарифів на електроенергію, швидше за все, не торкнеться сімей, які споживають від 400 до 600 кВт/год. на місяць.

І.УМАНСЬКИЙ також повідомив, що Кабмін рекомендував НКРЕ збільшити на 5% тариф на природний газ для сімей, які споживають понад 2,5 тис. куб. метрів на рік, і на 10% - більш як 6 тисяч кубометрів природного газу на рік.

Як повідомляв УНІАН, НКРЕ вже намагалася з квітня ввести підвищення тарифів на електроенергію для населення, яке споживає понад 400 кВт/год. Тарифи для цієї категорії споживачів передбачалося підвищити в 3,1 разу. Проте постанову НКРЕ про підвищення тарифів було відмінено заднім числом після особистих рекомендацій комісії прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

У даний час для групи споживачів, які споживають понад 2,5 тис. куб. м природного газу на рік, тариф встановлено на рівні 737 грн. за 1 тис. куб. м (за наявності газових лічильників 1 куб. м газу коштує 73,2 коп., за відсутності лічильника – 80,52 коп.). Вартість однієї тисячі кубометрів для побутових абонентів, які споживають понад 6 тис. куб. м на рік, становить у середньому 1 тис. 502 грн. за 1 тис. куб. м. (за наявності лічильників вартість одного кубометра газу становить 1 грн. 49,88 коп., за відсутності газового лічильника – 1 грн. 64,82 коп.).

Четверта категорія споживачів, обсяги споживання природного газу якої перевищуватимуть 12 тис. куб. м на рік, у середньому платитиме за 1 тис. куб. м 1794 грн. (за наявності газового лічильника 1 кубометр спожитого газу коштуватиме 1 грн. 79,04 коп., за відсутності лічильника – 1 грн. 96,86 коп.).