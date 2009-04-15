У храмах Ялти пройде панахида по загиблих в боях з гітлерівцями

16 квітня в Ялті відбудуться культурно-масові заходи, присвячені 65 річниці звільнення міста від фашистів.

Вранці школярі привітають ветеранів у них удома.

Після пройде мітинг на набережній, вихід в море на катері, спуск вінків на воду.

Біля пам`ятного знаку у верхньої колонади Никітського ботанічного саду буде передана Книга пам`яті від Алушти Ялті.

У православних храмах Ялтинського округу пройде панахида за полеглих під час звільнення Ялти.

У театрі ім. Чехова відбудуться урочисті збори і святковий концерт.

Вдень на набережній біля пам`ятника Леніну пройде акція «Школярі Ялти вибирають здоровий спосіб життя», пізніше - святковий концерт-бал духового оркестру «Ялта».

Протягом дня покладатимуть квіти до Вічного вогню.