У Сімферополі покажуть фільм про поета Іллю Сельвінського

Картину створили журналісти

16 квітня в Сімферополі пройде презентація документального фільму «Нет, я не личной жизнью жил…» про поета Іллю Сельвінського (1899-1968). Організатори презентації - Кримське республіканське культурно-просвітницьке товариство кримчаків «К`римчахлар», громадська організація «Журналістська ініціатива» і будинок-музей Сельвінського. Фільм створений журналістами ДТРК «Крим» і Всесвітньої служби «УТР». Автор - Валентин КОЗУБСЬКИЙ. Демонстрація фільму відбудеться об 11.00 в кінотеатрі ім. Шевченка (велика зала).

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