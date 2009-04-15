294 ділянки площею майже 39 га виділив в I кварталі Сімферополь

В I кварталі 2009 року міська рада Сімферополя виділила громадянам, підприємцям і підприємствам 294 земельні ділянки.

За даними Комітету з управління земельними ресурсами міськради, 179 ділянок загальною площею 13 га надано у власність громадян для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських споруд.

4 ділянки загальною площею 0,0080 га надано у власність громадян для будівництва і обслуговування гаражів, 40 ділянок (1,4 га) - для ведення садівництва.

66 ділянок загальною площею 19,67 га надано в оренду для здійснення підприємницької діяльності для обслуговування і експлуатації об`єктів нерухомого майна, суб`єктів підприємницької діяльності, що знаходяться у власності; 5 ділянок загальною площею 4,9 га - в постійне користування підприємствам і організаціям державної і комунальної форми власності.

У січні-березні продали 2 ділянки загальною площею 0,1260 га, зайнятих об`єктами нерухомого майна, суб`єктів підприємницької діяльності, що знаходяться у власності.

Крім того, в Перелік земельних ділянок несільскогосподарського призначення, зайнятих об`єктами нерухомого майна, підлягаючих продажу в 2009 році, включили 2 ділянки загальною площею 0,0694 га.