Мер Алушти не хабарник

Апеляційний суд Києва сьогодні залишив у силі рішення Печерського районного суду про скасування постанови про порушення кримінальної справи стосовно мера Алушти Володимира ЩЕРБИНИ.

Про це кореспондентові УНІАН по телефону повідомив заступник начальника юридичного управління виконкому Алуштинської міської ради Юрій КУКУШКІН.

«Рішення Печерського суду залишено в силі. На сьогоднішній день постанову про порушення кримінальної справи скасовано», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня 2008 року мер Алушти В.ЩЕРБИНА і його заступник Вадим ПОПОВ були затримані в Алушті під час спільної операції співробітників Генеральної прокуратури і Міністерства внутрішніх справ.

За даними правоохоронців, чиновники звинувачувалися в скоєнні посадових злочинів - одержанні хабарів.

16 червня Печерський райсуд Києва обрав алуштинському меру і його заступнику запобіжний захід - утримання під вартою.

14 серпня Печерський райсуд ухвалив рішення звільнити їх під підписку про невиїзд.