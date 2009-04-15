Прокуратура відновила права понад 1,3 тис. неповнолітніх кримчан
Дані за 2009 рік
У січні-березні 2009 року прокуратурою автономії відновлено права 1 339 неповнолітніх кримчан. Дітям відшкодовано 150 тисяч гривень.
Про це сьогодні повідомляє прес-служба наглядового відомства.
З метою захисту майнових, житлових, інших особистих прав маленьких кримчан прокуратурою в поточному році внесено 149 приписів та подань про усунення виявлених порушень, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 255 посадових осіб.
В ході нагляду за дотриманням прав неповнолітніх порушено 31 кримінальну справу. Третя частину з них порушено стосовно дорослих, які не займалися вихованням дітей або під вихованням розуміли рукоприкладство.
Притягнуто до кримінальної відповідальності п`ять батьків, які заборгували дітям аліменти на загальну суму понад 55 тисяч гривень.