Прокуратура відновила права понад 1,3 тис. неповнолітніх кримчан

У січні-березні 2009 року прокуратурою автономії відновлено права 1 339 неповнолітніх кримчан. Дітям відшкодовано 150 тисяч гривень.

Про це сьогодні повідомляє прес-служба наглядового відомства.

З метою захисту майнових, житлових, інших особистих прав маленьких кримчан прокуратурою в поточному році внесено 149 приписів та подань про усунення виявлених порушень, за результатами розгляду яких до відповідальності притягнуто 255 посадових осіб.

В ході нагляду за дотриманням прав неповнолітніх порушено 31 кримінальну справу. Третя частину з них порушено стосовно дорослих, які не займалися вихованням дітей або під вихованням розуміли рукоприкладство.

Притягнуто до кримінальної відповідальності п`ять батьків, які заборгували дітям аліменти на загальну суму понад 55 тисяч гривень.