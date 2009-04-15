Головний інспектор митного посту «Феодосія» піде під суд

Головним управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України направлено до суду кримінальну справу щодо головного інспектора митного посту „Феодосія” Кримської митниці.

Як повідомили у прес-службі ГПУ, справу було порушено за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України.

Інспектор у 2003 році у складі організованої злочинної групи вчинив підроблення офіційних документів про митне оформлення вивозу за митну територію України майже 90 тис. тонн цукру, виробленого із давальницької сировини, за що було отримано як хабар понад 1,5 млн. доларів США.

Державі спричинено збитки на суму понад 244 млн. грн. Гроші не доотримав державний бюджет України як податок на добавлену вартість та митний збір.

Справа була направлена до Верховного Суду України.