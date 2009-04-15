Ялтинський зоопарк «Казка» просить допомогти поповнити його колекцію

Ялтинський зоопарк «Казка», який за останні декілька тижнів втратив 10 тварин, просить небайдужих громадян допомогти поповнити його колекцію.

Для участі в поповненні колекції зоопарку, в установленні систем охорони й інших заходів, спрямованих на поліпшення звірниця, відкрито розрахунковий рахунок для добровільних пожертв від громадян і колективів. Одержувач: ПП «Ялтинський зоопарк «Казка»», ОКПО 22291819, КРФ АКБ «УСБ» м.Сімферополь, МФО 324010, Р/Р № 26004515488991 (призначення платежу «Добродійна допомога зоопарку»).

Тим часом, органами прокуратури порушено кримінальну справу за фактом загибелі тварин.

Директор зоопарку Олег ЗУБКОВ висловив подяку Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ, його дружині Катерині ЮЩЕНКО, генеральному прокуророві Олександру МЕДВЕДЬКУ «за небайдужість й особливе увагу до трагедії», що сталася з тваринами «Казки».

Як повідомляв УНІАН, вихованці «Казки» – шимпанзе Чарлик, пекінес Кузя, рисі Чук і Гек, пуми Ніколь і Малюк, гімалайські ведмеді Ніколетка і Мінька, лисиця Тімка і вовк Гоша – загинули, за попередніми даними, в результаті отруєння отрутою.

Директор «Казки» призначив винагороду у 100 тис. грн. тому, хто допоможе спіймати отруювачів.

Зоопарк «Казка» створено в 1995 році О.ЗУБКОВИМ. Це перший приватний зоопарк в СНД. Зараз у звіринці міститься більш як 700 тварин і птахів. Багато з них – рідкісних видів.