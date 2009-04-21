Активіст з Криму йде в Президенти

Кримський активіст Сергій ШУВАЙНИКОВ збирається висунути свою кандидатуру на виборах Президента України.

Про це він заявив сьогодні в Сімферополі.

С.ШУВАЙНИКОВ називає себе «кандидатом з народу» і сподівається на підтримку Криму, Центральної і Південно-Східної України. «Якщо мені вдасться стати кандидатом в Президенти країни і зареєструватися, я думаю, що зможу отримати декілька мільйонів голосів. Це реально, – відзначив він. – Принаймні, я знаю, що Центральна, Східна Україна, Південь і Крим підтримають мене».

С.ШУВАЙНИКОВ задався метою «зробити Україну соціально-орієнтованою державою».