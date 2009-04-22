Путіну і Тимошенко підкинули ідею

Верховна Рада Криму пропонує урядам України і Росії створити постійно діючу комісію для розробки програми взаємовигідної співпраці між двома країнами.

Як передає кореспондент УНІАН, кримські депутати стурбовані тим, що за роки незалежності України «розірвалося багато налагоджених економічних взаємовідносин» із Росією. «Відносини між Україною і Російською Федерацією значно погіршали», - заявляють у парламенті Криму.

Парламент автономії вважає, що «для вирішення завдань макроекономічного характеру» і «здійснення великих проектів, що дозволяють вивести держави на більш високий рівень економічного розвитку», потрібні спільні зусилля України і Росії.

У зв`язку з цим кримські депутати закликають створити постійно діючу українсько-російську міжурядову комісію. «Вона сприятиме формуванню чіткого і послідовного зовнішньополітичного курсу на зміцнення довготривалих ефективних взаємовідносин між державами, подоланню спільними зусиллями наслідків світової фінансово-економічної кризи, досягненню довгострокової стабілізації економічної ситуації», - зазначається у зверненні до українських і російських урядів, ухваленому сьогодні на пленарному засіданні парламенту автономії.