Військові налякають курортників?

Верховна Рада Криму вважає неприпустимим проведення військових навчань ”Сі Бриз-2009” на території автономної республіки.

У січні Президент Віктор ЮЩЕНКО підписав указ про затвердження плану проведення в 2009 році багатонаціональних навчань за участі підрозділів Збройних Сил країни на території України і за її межами.

Згідно з планом, навчання ”Сі Бриз-2009” плануються в автономії на літо. Їх метою є відпрацювання за стандартами НАТО дій багатонаціональних сил під час планування і проведення миротворчої (антитерористичної) операції.

Кримські депутати вважають, що проведення військових маневрів у розпал курортного сезону ”позначиться на заповнюваності кримських здравниць і завдасть автономії непоправного економічного збитку”.

У зв`язку з цим вони просять народних депутатів розглянути питання про неприпустимість проведення ”Сі Бриз-2009” в автономії.