Керч чекають телезбої

Орієнтовно з 9.00 до 17.00

У Керчі планується припинення трансляції телерадіопрограм. Це пов`язано з проведенням ремонтно-профілактичних робіт на башті радіотелевізійної передавальної станції Керчі, повідомляє мерія. Відключення можливі залежно від погодних умов орієнтовно з 9.00 до 17.00 до 24 квітня. Державне підприємство «Радіотелевізійний передавальний центр» приносить городянам вибачення за заподіяні незручності.

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