Керч чекають телезбої

21:16, 22 квітня 2009
Крым
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Орієнтовно з 9.00 до 17.00

У Керчі планується припинення трансляції телерадіопрограм. 

Це пов`язано з проведенням ремонтно-профілактичних робіт на башті радіотелевізійної передавальної станції Керчі, повідомляє мерія. 

Відключення можливі залежно від погодних умов орієнтовно з 9.00 до 17.00 до 24 квітня.  

Державне підприємство «Радіотелевізійний передавальний центр» приносить городянам вибачення за заподіяні незручності.

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