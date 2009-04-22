Керч чекають телезбої
21:16, 22 квітня 2009Крым
0 0
Орієнтовно з 9.00 до 17.00
У Керчі планується припинення трансляції телерадіопрограм.
Це пов`язано з проведенням ремонтно-профілактичних робіт на башті радіотелевізійної передавальної станції Керчі, повідомляє мерія.
Відключення можливі залежно від погодних умов орієнтовно з 9.00 до 17.00 до 24 квітня.
Державне підприємство «Радіотелевізійний передавальний центр» приносить городянам вибачення за заподіяні незручності.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter