У Дитячому парку Сімферополя проведуть день без диму

Коаліція «Крим без тютюнового диму» в суботу, 25 квітня, проведе в Сімферополі акцію «Дитячий парк без диму: дихай вільно!».

Її учасники запропонують хоч би на один день оголосити Дитячий парк територією, вільною від тютюнового диму, повідомила прес-служба коаліції.

«На вході в парк будуть встановлені знаки з проханням до відвідувачів утриматися від куріння. З таким же проханням звертатимуться волонтери до курців», – говорять організатори акції.

Відвідувачам покажуть стенд з експонатами – речовинами, що входять до складу тютюнового диму. Серед них: формальдегід, бензин, ацетон, свинець тощо.