У Дитячому парку Сімферополя проведуть день без диму
14:11, 23 квітня 2009Крым
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Коаліція «Крим без тютюнового диму» в суботу, 25 квітня, проведе в Сімферополі акцію «Дитячий парк без диму: дихай вільно!».
Її учасники запропонують хоч би на один день оголосити Дитячий парк територією, вільною від тютюнового диму, повідомила прес-служба коаліції.
«На вході в парк будуть встановлені знаки з проханням до відвідувачів утриматися від куріння. З таким же проханням звертатимуться волонтери до курців», – говорять організатори акції.
Відвідувачам покажуть стенд з експонатами – речовинами, що входять до складу тютюнового диму. Серед них: формальдегід, бензин, ацетон, свинець тощо.
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