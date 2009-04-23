Троє людей загинули у Севастополі

14:37, 23 квітня 2009
Крым
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5 бійців МНС госпіталізовані

Поблизу історичного комплексу "Малахів курган" у Севастополі в підземній захисній споруді знайшли трьох загиблих з ознаками отруєння продуктами горіння.  

Серед них - двоє дітей, повідомляє прес-служба Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій. 

На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Севастополі.

Під час проведення робіт з відкриття дверей 5 бійців отруїлися чадним газом. Рятувальники госпіталізовані.

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