Троє людей загинули у Севастополі

5 бійців МНС госпіталізовані

Поблизу історичного комплексу "Малахів курган" у Севастополі в підземній захисній споруді знайшли трьох загиблих з ознаками отруєння продуктами горіння. Серед них - двоє дітей, повідомляє прес-служба Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій. На місці події працювала оперативна група Головного управління МНС в Севастополі. Під час проведення робіт з відкриття дверей 5 бійців отруїлися чадним газом. Рятувальники госпіталізовані.

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