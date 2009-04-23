Євро подорожчало на міжбанку

Сьогодні на українському міжбанківському валютному ринку ціни на американську валюту залишилися на поточному рівні.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», торги доларом США на міжбанку відкрилися котируваннями 8,0450/8,0925 грн., до 11:00 звузився спред – 8,05/8,09 грн., і до 12:00 ціни встановилися на значеннях 8,0710/8,0795 грн. До закриття цінові рівні знизилися до 8,0615/8,0775 грн.

О 15:10 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,70/7,90 грн.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2373/0,2393 грн., до 11:00 ціни піднялися - 0,2376/0,2396 грн. На час закриття торгів ціни досягли верху - 0,2392/0,2400 грн. У Росії курс долар-рубль упав – 33,66 рублів (-0,2800).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3012/1,3014 дол., а до 15:20 зросли до 1,3053/1,3055 дол. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4660/10,5340 грн., до 11:00 ціни встановилися на рівні 10,4715/10,5295 грн., а до 12:00 пішли вгору – 10,5190/10,5360 грн. До закриття торгової сесії цінові показники EUR/UAH досягли значень 10,5380/10,5650 грн.