Вбивці листоноші проведуть у в`язниці довгі роки
17:32, 23 квітня 2009Крым
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Того дня не було пенсії...
Апеляційний суд призначив кримчанам, які в жовтні минулого року скоїли розбійний напад на жінку-листоношу та вбили її, покарання у вигляді 15, 11 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Про це повідомила прес-служба кримської прокуратури.
Суд погодився з позицією наглядового відомства.
За рішенням суду вбивці повинні відшкодувати родичам жінки моральні збитки - 100 тисяч гривень. Крім того, вони повинні повернути «Укрпошті» викрадені 10,5 тисяч гривень, призначені для виплати пенсій.
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