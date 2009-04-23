Вбивці листоноші проведуть у в`язниці довгі роки

Апеляційний суд призначив кримчанам, які в жовтні минулого року скоїли розбійний напад на жінку-листоношу та вбили її, покарання у вигляді 15, 11 та 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомила прес-служба кримської прокуратури.

Суд погодився з позицією наглядового відомства.

За рішенням суду вбивці повинні відшкодувати родичам жінки моральні збитки - 100 тисяч гривень. Крім того, вони повинні повернути «Укрпошті» викрадені 10,5 тисяч гривень, призначені для виплати пенсій.