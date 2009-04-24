В Інтернеті продаються фальшивi тести

Будь-які тести зовнішнього незалежного оцінювання знань випускників шкіл чи відповіді до них, що реалізуються в Інтернеті або інших місцях продажу, є підробними і не відповідають справжнім завданням.

На цьому наголосив директор Українського центру оцінювання якості освіти Ігор ЛІКАРЧУК в інтерв’ю газеті “Україна молода” (№ 75 від 24 квітня).

Однак він упевнений, що бажаючих придбати фальшиві тести буде чимало, тому що “люди звикли до того, що потрібно щось діставати, купувати, перепродувати”.

“Я в Інтернеті особисто спробував "купити" тест із французької мови та відповіді до нього. Заплатив із рахунку мобільного телефону 32 гривні - ні гривень, ні відповідей”, - поділився власним досвідом І.ЛІКАРЧУК. Але найцікавіше те, додав він, що в Українському центрі ще немає остаточного варіанту тестів із французької мови - а так звані "відповіді" вже продаються.

І.ЛІКАРЧУК розповів про ще один приклад? 2007 року в день тестування з української мови до нього прийшли працівники однієї правоохоронної структури, які повідомили, що в київській школі перед початком тестування продають відповіді на запитання тестів. За його словами, “почути таке було моторошно”, але він відразу ж дістав той тест, який уже лежить у школах, і запропонував візитерам звірити його з "відповідями"

“І ми побачили: це ж зовсім різні речі! Але коли кожен заплатив за такі "підказки" по 50–60 гривень, а таких наївних виявилося, наприклад, чоловік 100 - уявіть, який це бізнес за один день”, - зазначив директор УЦОЯО.

Зміст тестів гарантовано, підкреслив він, до дня складання не буде відомий нікому, і це було підтверджено торік і так буде й цього року. “Тому не радив би нікому поспішати на гачок шахраїв. Якщо у когось є зайві гроші - краще віддайте їх нужденним”, - сказав І.ЛІКАРЧУК.