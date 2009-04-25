Влітку в Ялті проведуть льодове шоу

Цього літа в Ялті планується провести льодове шоу за участю відомих фігуристів і акторів.

Про це повідомляє прес-служба мерії.

«Льодове шоу зірок «Ялта Ice» пройде з червня по серпень на центральній набережній міста. Там побудують арену з катком, трибунами, інфраструктурою.

«Шоу унікальне, адже воно проходитиме на справжньому льоду на відкритому майданчику влітку», – відзначили в мерії.

Учасниками «Ялта Ice» стануть фігуристи зі світовими іменами і зірки кіно, театру і шоу-бізнесу.