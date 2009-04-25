Пам`ятник-паровоз у Севастополі намагалися здати на металобрухт

У Севастополі попереджено вивезення на металобрухт конструкцій пам`ятника-паровоза легендарного бронепоїзда ”Желєзняков”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший заступник голови Севастопольської міської державної адміністрації Володимир КАЗАРІН на засіданні організаційного комітету з підготовки святкування 65-ї річниці звільнення Севастополя від німецьких загарбників і Дня Перемоги.

“Як виявилось, важелі на колесах бронепоїзда було приготовано до зняття. Все було підпиляно, і приготовано для того, аби вночі, мабуть, підійшла машина - а там по 200-250 кілограмів кожний важіль - завантажити й вивезти”, - сказав він.

Як повідомив УНІАН заступник начальника Сімферопольського пасажирського вагонного депо Придніпровської залізниці, лідер Кримської республіканської організації "Громадській рух "За майбутнє" Андрій КАРАКУЛЬКІН, спроба вивезти на металобрухт конструкції паровоза була виявлена під час ремонтно-відновних робіт, які проводяться за ініціативою керівництва організації. Він припустив, що зловмисники прискорили реалізацію своїх планів, щойно побачили підготовчі роботи до ремонту, який почався 8 квітня.

За його словами, на ремонтно-відновні роботи, які включали, окрім зварювання, також очищення, фарбування, впорядкування прилеглої території тощо, було витрачено 60 тис. грн. Спонсорами ремонту виступили члени організації "За Майбутнє".

Довідка УНІАН. Паровоз ЕЛ-2500 з написом ”Смерть фашизму!” (виготовлений в 1922 році в Луганську) стоїть у районі Севастопольського залізничного й автобусного вокзалів з 24 жовтня 1967 року. В дні другої героїчної оборони Севастополя паровоз водив у бій легендарний бронепоїзд ”Желєзняков” (бронепоїзд було збудовано у вересні-жовтні 1941 року на Севастопольському морському заводі).

Нині пам`ятник перебуває на балансі Національного музею героїчної оборони і звільнення Севастополя.