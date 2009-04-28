Мешканці Ялти закликають штрафувати голих курортників

Мешканці Ялти закликають ввести штрафи за появу в місті напівроздягнених туристів.

Таку пропозицію вони просять внести до проекту Статуту територіальної громади Великої Ялти.

«Напіводягнений вигляд заїжджих жінок не завжди радує місцевих жителів. Введення заборон і штрафів за неналежний одяг або майже повну його відсутність в громадських місцях підтримає багато мешканців Ялти», - вважають жителі курортного міста.

Окрім цього, мешканці Великої Ялти пропонують відновити добровільні народні дружини для боротьби з хуліганами і любителями випити на дитячих майданчиках і в під`їздах.