Мешканці Ялти закликають штрафувати голих курортників
12:00, 28 квітня 2009Крым
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«Краса» шокує «аборигенів»
Мешканці Ялти закликають ввести штрафи за появу в місті напівроздягнених туристів.
Таку пропозицію вони просять внести до проекту Статуту територіальної громади Великої Ялти.
«Напіводягнений вигляд заїжджих жінок не завжди радує місцевих жителів. Введення заборон і штрафів за неналежний одяг або майже повну його відсутність в громадських місцях підтримає багато мешканців Ялти», - вважають жителі курортного міста.
Окрім цього, мешканці Великої Ялти пропонують відновити добровільні народні дружини для боротьби з хуліганами і любителями випити на дитячих майданчиках і в під`їздах.
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