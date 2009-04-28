Сіло в Криму залишать без води

Водоканал Сімферополя на травневі свята відключить воду «Перовському жилсервісу».

Причина – хронічні неплатежі комунального підприємства.

Так, вартість спожитих послуг водопостачання в 2008 році сплачена жилсервісом на 19,9%, в I кварталі 2009 року – на 16,2%, за 27 днів квітня – на 5%. «На сьогодні заборгованість жилсервіса перед міськводоканалом склала 4,2 млн. грн.», – йдеться у повідомленні водоканалу.

Перовська сільська рада, яка є засновником жилсервіса, не займається дотриманням ним фінансової дисципліни, це привело до відкриття справи про банкротство підприємства, відзначає водоканал.

Крім того, не забезпечено надання українським урядом можливості здобуття 2 млн. грн. субвенції з держбюджету на погашення заборгованості з різниці у тарифах.

Водоканал припинить подачу води «Перовському жилсервісу» з 30 квітня.