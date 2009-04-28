У Севастополі бракує шкіл для охочих навчати дітей українською

У Севастополі на сьогодні потреба в навчанні дітей українською мовою становить близько 6%, тимчасом як шкіл і класів, що надають таку можливість, є лише 3%. Про це в інтерв`ю кореспонденту УНІАН повідомила заступник начальника управління освіти та науки Севастопольської міської державної адміністрації Жанна СЛЮСАР.

«Тобто ми навіть не задовольняємо права тієї частини населення, яка хотіла б навчати своїх дітей українською мовою», - зазначила вона.

За інформацією Ж.СЛЮСАР, у Севастополі 69 загальноосвітніх навчальних закладів, водночас практично тільки один - школа-інтернат №7 - здійснює навчання повністю українською мовою, з 1-го до 11-го класу.

Кажучи про перспективи розширення мережі «україномовних» шкіл, Ж.СЛЮСАР зазначила, що найбільш реально говорити про будівництво школи-колегіуму, яку в Севастополі вже давно називають українською, і підготовчі роботи з її створення вже тривають». «Це буде державна установа, там усе викладання здійснюватиметься українською мовою», - сказала вона.

Коментуючи підсумки «загальноміських батьківських зборів», що відбулися наприкінці минулого тижня, лейтмотивом яких було «неправомірне зменшення кількості годин навчання школярів російською мовою», і що тим самим нібито порушуються права людини та основні свободи, заступник начальника управління, зокрема, зазначила: «Система освіти в місті якраз повністю реалізує всі права та свободи громадян міста Севастополя на навчання рідною, російській мові». За її словами, «нам дорікають тим, що ми, нібито, не сприяємо у створенні рівних умов для вивчення російської мови в Україні. Але, здається, у нас надано рівні можливості для вивчення російської мови, а ось що стосується української мови, то тут з реалізацією прав є проблеми, але чомусь про це на ”батьківських зборах” не йшлося».

За словами Ж.СЛЮСАР, справді, останнім часом трохи зменшено кількість годин з російської мови та літератури, «оскільки наші діти вивчають три мови: російську, українську і одну з іноземних. Але достатньо порівняти кількість годин на вивчення російської мови з кількістю годин на вивчення української мови, а також загальну кількість годин на вивчення мови та літератури в Російській Федерації, і ми дійдемо цікавих висновків: у нас тижневе навантаження з російської мови та літературі з 1-ої до 11-й клас - 56 годин, з української мови - 59 годин. У Російській Федерації на російську мову та літературу відводиться 59 годин. Як бачимо, не набагато більше, аніж на російську мову та літературу в Україні».

Отже, робить висновок заступник начальника управління, «що в севастопольських школах на дві слов`янські мови - дуже близькі за структурою та деякими логічними взаємозв`язками - відводиться удвічі більше часу, аніж, наприклад, у школах РФ. Але чомусь цей факт замовчують, і я хочу, щоб батьки це знали».