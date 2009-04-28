ВМС відзначають підняття українських прапорів на кораблях ЧФ

У середу на кораблях та в берегових частинах українських Військово-Морських Сил урочистим підйомом державного прапора та військово-морського прапору відзначать 91-у річницю підняття українських прапорів на деяких кораблях Чорноморського флоту та переходу його під юрисдикцію Української Народної Республіки.

Як повідомили у прес-центрі командування ВМС України, як планується, у з’єднаннях, в берегових частинах та на кораблях українського флоту відбудуться урочисті мітинги. У святкових заходах візьмуть участь представники командування ВМС, органів виконавчої влади, духовенства, ветеранських та громадських організацій.

Цього ж дня у навчальних закладах населених пунктів, де розташовані підрозділи українського флоту, відбудуться «уроки мужності», на яких військові моряки розкажуть учням про події з минулого держави.

Тиждень тому до цієї ж річниці, у Севастопольському міському шаховому клубі відбувся відкритий чемпіонат гарнізону зі швидкісних шахів, у якому взяли участь як військовослужбовці, так і цивільні любителі цієї гри, зазначили у прес-центрі.