У Севастополі стартувала акція до 65-річчя звільнення від гітлерівців

У Севастополі стартувала акція «Я - севастополець», присвячена 65-им роковинам звільнення міста від німецьких загарбників під час Другої світової війни.

Як передає кореспондент УНІАН, акція проходить за ініціативою Студентської ради Севастополя, Ради ветеранів міста, за підтримки міської ради й держадміністрації.

5 травня відбудеться «Естафета вогню», в якій візьмуть участь школярі 9-11 класів і студенти вузів I-IV рівня акредитації.

6 травня планується провести форум «Зв`язок поколінь», у якому, окрім молоді, візьмуть участь представники ветеранських організацій міста.

З 12 по 14 травня проходитиме «Фестиваль антифашистського кіно».

Як заявили на прес-конференції представники організаторів акції, дані заходи допоможуть ознайомити молодь з невідомими сторінками героїчного минулого Севастополя, сприятимуть спілкуванню ветеранів і молоді, а також встановленню зв`язків між молодіжними і ветеранськими організаціями міста, вихованню молоді в дусі патріотизму.

Вони впевнені, що показ фільмів на антифашистську тематику розширить межі поняття «фашизм», і приверне увагу молоді до проблеми розповсюдження фашизму в сучасному суспільстві.

Фінансування акції «Я - севастополець» здебільшого здійснюється за рахунок коштів міського бюджету.