Янукович очолює рейтинг кандидатів на посаду Президента – опитування

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ продовжує очолювати рейтинг кандидатів на посаду Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, це свідчать оприлюднені сьогодні на прес-конференції результати опитування громадської думки, проведеного компанією “ФОМ-Україна”.

За даними генерального директора “ФОМ-Україна” Олександра БУХАЛОВА, найвищий рейтинг - майже 22% - має лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ.

На другому місці залишається прем’єр-міністр України, лідер однойменного політичного блоку Юлія ТИМОШЕНКО (15,3%).

Лідер “Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК із 13,8% утвердився на третій позиції.

За даними опитування, за голову Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА на виборах Президента готові проголосувати 4,8% виборців, за спікера Верховної Ради, лідера однойменного блоку Володимира ЛИТВИНА (3,5%).

Як зазначив О.БУХАЛОВ, під час опитування респондентам не ставили питання про їхні симпатії у разі проведення другого туру виборів глави держави. Водночас, зауважив соціолог, “однозначно зрозуміло, що до другого туру із великим відривом виходить ЯНУКОВИЧ”.

Щодо рейтингових тенденцій, експерт зазначив, що “ТИМОШЕНКО постійно втрачає (у січні 2008 року за неї готові були проголосувати 25% виборців), ЯНУКОВИЧ тримається стабільно (у січні 2008 року - 20%), у ЯЦЕНЮКА було 0,8% – стало – 13,8%”.

Дослідження проводилося 13-25 квітня 2009 року у 85 населених пунктах. Було опитано методом особистого інтерв’ю 1000 респондентів, віком від 18 років. Помилка вибірки складає +/- 4%.