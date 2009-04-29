Литвин відреагував на схему, де він – Президент: ніби все правильно

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН ухиляється від прямої відповіді на запитання про його участь у президентських виборах, передає кореспондент УНІАН.

«Залишимо це ще на один приїзд (до Криму). Мені потрібен привід для того, щоб зустрічатися з вами. І ми уважно обговоримо це питання», - відповів В.ЛИТВИН сьогодні на прес-конференції в Сімферополі на запитання, чи висуне він свою кандидатуру на виборах глави держави.

При цьому, коментуючи слова лідера депутатської фракції Блоку Литвина в парламенті Ігоря ШАРОВА про те, що найкраща управлінська формула для України така: Володимир ЛИТВИН – Президент України, Арсеній ЯЦЕНЮК – голова Верховної Ради, а Юлія ТИМОШЕНКО – прем`єр-міністр, політик сказав: «Ніби все правильно».