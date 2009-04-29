Пам`ятник Леніну відкрили в Криму

Комуністи відновили розбитий минулого тижня пам`ятник Леніну і сьогодні встановили його на колишньому місці – в селищі Мирне під Сімферополем.

Нагадаємо, в ніч на 24 квітня невідомі скинули пам`ятник з постаменту, намагалися відпиляти Леніну голову, розбили йому ніс, нанесли різні написи.

Як повідомили у прес-службі Кримського республіканського комітету КПУ, відновлював скульптуру заслужений художник України Віктор ГОРДЄЄВ.

Лідер комуністів Криму, народний депутат України Леонід ГРАЧ заявив сьогодні на мітингу, що пам`ятники Леніну «потрібно оберігати як історичну спадщину великої держави (СРСР)».

Л.ГРАЧ просить «створити особливі умови з повсюдного збереження пам`ятників радянської епохи на території Криму й України».

Учасники акції прийняли рішення звернутися до депутатів селищної ради з пропозицією присвоїти ім`я Леніна розташованому біля пам`ятника скверу.