Поблизу Євпаторії піднято найбільший прапор флоту України
18:25, 29 квітня 2009Крым
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Виготовлений у Горлівці
Найбільший військово-морський прапор (розміром 4 на 6 метрів) було піднято сьогодні над будівлею штабу Південної військово-морської бази ВМС Збройних Сил України в селищі Новоозерному поблизу Євпаторії.
Як повідомили у прес-центрі командування ВМС, так військові моряки відзначили річницю підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту та над Севастопольською фортецею у квітні 1918 року.
Найбільший Військово-морський прапор і державний прапор України такого ж розміру для національних ВМС було виготовлено у Горлівці Донецької області шефами військових моряків.
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