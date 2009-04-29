Поблизу Євпаторії піднято найбільший прапор флоту України

Найбільший військово-морський прапор (розміром 4 на 6 метрів) було піднято сьогодні над будівлею штабу Південної військово-морської бази ВМС Збройних Сил України в селищі Новоозерному поблизу Євпаторії.

Як повідомили у прес-центрі командування ВМС, так військові моряки відзначили річницю підняття українських прапорів на кораблях Чорноморського флоту та над Севастопольською фортецею у квітні 1918 року.

Найбільший Військово-морський прапор і державний прапор України такого ж розміру для національних ВМС було виготовлено у Горлівці Донецької області шефами військових моряків.