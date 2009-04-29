У Криму пройде Фестиваль туристичної журналістики України

13-16 травня в Ялті (Крим) пройде IV Фестиваль туристичної журналістики України.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив віце-президент Асоціації курортологів України Броніслав ОМЕЦИНСЬКИЙ.

Учасниками фестивалю стануть 30 представників ЗМІ з Києва, Донецька, Дніпропетровська, Львова, АР Крим, які активно висвітлюють туристичну тематику.

«Акцією ми привернемо увагу до наших туристичних можливостей», – зазначив Б.ОМЕЦИНСЬКИЙ.

За його словами, фестиваль – це важливий захід для розвитку внутрішнього і в`їзного туризму і унікальна можливість прорекламувати туристичні можливості регіону.

У свою чергу, голова асоціації журналістів «Туристичний прес-клуб України» Ігор СЛІСАРЕНКО зазначив, що вперше фестиваль пройде перед початком літнього туристичного сезону, а не після нього. Традиційно форум проводили восени до Всесвітнього дня туризму, який відзначають 27 вересня.

Вперше захід організований без залучення коштів держбюджету. «Знайшлися спонсори, які підтримали проведення фестивалю», - сказав І.СЛІСАРЕНКО.

У ході фестивалю проводитимуться екскурсії для журналістів, круглі столи, прес-конференції за участю керівництва Міністерства курортів і туризму Криму і провідних вітчизняних туроператорів.

Організаторами IV Фестивалю туристичної журналістики України є Асоціація журналістів «Туристичний прес-клуб України» за підтримки Державного комітету туризму і курортів, Національної ради з культури і духовності при Президенті України і Міністерства курортів Криму.