Литвин проситиме Раду підтримати закон про статус Севастополя

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН має намір просити лідерів парламентських фракцій підтримати ухвалення в першому читанні закону про статус міста-героя Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер заявив сьогодні на прес-конференції в Севастополі.

«Ми переживаємо черговий етап розмов, політичних дебатів щодо закону про статус міста-героя Севастополя. Моя позиція однозначна: цей закон треба ухвалювати. Принаймні, його потрібно приймати в першому читанні для того, щоб його можна було доопрацювати», - сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, «камінь спотикання - в частині обрання всенародно, в масштабах міста Севастополя, керівника міста».

При цьому спікер висловив думку, що державні адміністрації «себе вже давно зжили». «Сьогодні треба обирати ради і формувати виконкоми, обирати керівника міста прямим голосуванням», - переконаний спікер.

Водночас він відзначив, що у зв`язку з ухваленням закону про статус Севастополя виникає ряд питань правового і технічного характеру. За словами В.ЛИТВИНА, можливо, було б доцільно створити округ (до складу міста Севастополя входять місто Інкерман, ряд селищних і сільських рад - УНІАН).

При цьому голова ВР відзначив, що в цьому питанні активнішою має бути позиція фракції Партії регіонів, і парламент повинен в процесі узгодження всіх правових моментів перейти до ухвалення відповідних рішень.