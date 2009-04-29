Хлопчик в котельні гранату знайшов

У Криму старшокласник приніс до школи бойову гранату Ф-1 часів Другої світової війни. Учень хотів продемонструвати знайдений боєприпас викладачеві військової справи, повідомили у прес-службі кримського управління МНС.

16-річний школяр виявив гранату в стіні колишньої котельні на території ферми.

”У виявленому предметі шокований викладач визнав бойову гранату Ф-1 часів Великої Вітчизняної війни, цілу і в будь-який момент готову вибухнути”, - повідомили рятувальники.

150 учнів і викладачів школи у селі Сінокісне Роздольненського району було евакуйовано з будівлі на безпечну відстань.

Піротехнічна група МНС знищить боєприпас найближчим часом.

З початку року в Україні через спроби самостійно дістати вибухонебезпечні предмети загинули чотири людини, з яких двоє - діти.