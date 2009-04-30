У травні в Криму проведуть Всеукраїнські ігри бойових мистецтв

01:00, 30 квітня 2009
Крым
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400 спортсменів подали заявки

Всеукраїнські ігри бойових мистецтв відбудуться на початку травня в Криму. 

Як повідомляють організатори, на сьогодні заявки на участь подали близько 400 спортсменів. 

В рамках чемпіонату пройдуть поєдинки по таеквондо, кікбоксингу і орієнтал-спорту. Команду, що набрала найбільше число золотих медалей за всіма видами спорту, нагородять кубком Амет-Хана Султана. 

Урочисте відкриття чемпіонату – 6 травня. Підведення підсумків і нагородження переможців – 9 травня.

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