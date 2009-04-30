У травні в Криму проведуть Всеукраїнські ігри бойових мистецтв
01:00, 30 квітня 2009Крым
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400 спортсменів подали заявки
Всеукраїнські ігри бойових мистецтв відбудуться на початку травня в Криму.
Як повідомляють організатори, на сьогодні заявки на участь подали близько 400 спортсменів.
В рамках чемпіонату пройдуть поєдинки по таеквондо, кікбоксингу і орієнтал-спорту. Команду, що набрала найбільше число золотих медалей за всіма видами спорту, нагородять кубком Амет-Хана Султана.
Урочисте відкриття чемпіонату – 6 травня. Підведення підсумків і нагородження переможців – 9 травня.
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