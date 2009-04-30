У травні в Криму проведуть Всеукраїнські ігри бойових мистецтв

Всеукраїнські ігри бойових мистецтв відбудуться на початку травня в Криму.

Як повідомляють організатори, на сьогодні заявки на участь подали близько 400 спортсменів.

В рамках чемпіонату пройдуть поєдинки по таеквондо, кікбоксингу і орієнтал-спорту. Команду, що набрала найбільше число золотих медалей за всіма видами спорту, нагородять кубком Амет-Хана Султана.

Урочисте відкриття чемпіонату – 6 травня. Підведення підсумків і нагородження переможців – 9 травня.