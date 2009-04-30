ДАІ просить не спокушати автомобілістів зеленим змієм на свята

Державтоінспекція Криму закликає водіїв не сідати за кермо у нетверезому стані.

Прес-служба ДАІ розповсюдила звернення до автомобілістів у зв`язку з травневими святами.

«Більшість кримчан виїжджають на відпочинок на своїх транспортних засобах, але не всі усвідомлюють, що той, хто управляє автомобілем, повинен залишатися тверезим, не спокушаючись навіть на одну чарку міцного напою», відзначають в Державтоінспекції.

ДАІ звертається «до тих, хто відпочиває з водієм»: «не прохайте, не умовляйте вашого «рульового» випити хоч би 50 грамів». «Адже тим самим ви піддаєте небезпеці життя і здоров`я не лише вашої компанії, але й інших людей», - говорять в Державтоінспекції.

«Якщо ж водієві пощастило не стати винуватцем автокатастрофи, все одно існує реальна небезпека бути зупиненим працівником ДАІ. Тоді доведеться розпрощатися на пару років з правами або віддати у вигляді штрафу державі від 2550 до 3400 гривень, або попрацювати на громадських роботах до 50 годин, а може суддя захоче адмінарешт від 7 до 10 днів», - додали в кримській ДАІ.