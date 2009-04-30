Чим займаються кримські люди Ющенка

Кримська організація «Громадський контроль» вирішила перевірити, наскільки ефективно витрачаються бюджетні кошти Представництвом Президента України в автономії.

«Громадський контроль» стверджує, що направив запит до представництва з проханням розповісти про гроші, виділені з бюджету на фінансування цього відомства в 2008 році.

«Представництво Президента, як і будь-який інший офіційний орган, повинно здійснювати свою діяльність відкрито, гласно, прозоро. Але чи багато знають кримчани про те, чим займається Представництво? Ми маємо право знати, на що витрачаються бюджетні кошти... А то – красується в центрі Сімферополя симпатична будівля, вся обвішана антенами та іншими сучасними прибамбасами. На яких підставах і для чого там засіли чиновники, що представляють у Криму Президента?», – сказав голова Кримської організації «Громадський контроль» Сергій БАРАНОВ.

Відповідь на запит організація обіцяє обнародувати.