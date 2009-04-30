Міносвіти припинить будівництво на території обсерваторії у Криму

Міністерство освіти і науки України припинить будівництво на території Кримської астрофізичної обсерваторії.

Прес-служба міністерства повідомляє, що обсерваторія є унікальною науковою установою, що здійснює важливі дослідження, проте проблемою є відсутність житла для працівників.

В гірському селищі Наукове житлове будівництво для вчених уже давно не ведеться. Два роки тому керівництво обсерваторії вирішило укласти інвестиційну угоду з фірмою «Консоль» на будівництво житла, частину якого мали б отримати працівники обсерваторії. Проти угоди виступила значна частина астрономічної громадськості, вважаючи, що це будівництво зруйнує астроклімат у Науковому.

«МОН керуватиметься думкою астрономічної спільноти й припинить будівництво на території обсерваторії», – заявив заступник міністра освіти Максим СТРІХА під час засідання ради Української астрономічної асоціації.

Він запропонував розглянути альтернативні шляхи забезпечення працівників обсерваторії житлом. «Один з можливих шляхів – це влиття обсерваторії на правах структурного підрозділу до потужного ВНЗ. Таким, наприклад, є Таврійський національний університет імені Вернадського, який би міг сприяти і будівництву, і довезенню працівників із Сімферополя, до якого від Наукового близько 40 км», – наголосив заступник міністра.