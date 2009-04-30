Литвин про Чорноморський флот, інтереси України та позицію Росії

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що питання базування Чорноморського флоту в Криму потрібно розглядати, виходячи з інтересів України та враховуючи позицію Росії.

При цьому він вважає, що ця тема не є тією, яку потрібно обговорювати сьогодні.

«Не нинішнє покоління українських політиків буде вирішувати цю проблему. Тому треба залишити її в спокої і займатися іншими важливими питаннями», - цитує слова спікера його прес-служба.

Голова ВР вважає, що більш продуктивним було б вести дискусію щодо того, «як сьогодні використовується та інфраструктура, яка колись належала Чорноморському флоту СРСР, а потім була розділена між Чорноморським флотом Російської Федерації і Військово-морськими силами України; що це дає безпеці України; чи обліковане все майно та об´єкти, будівлі, землі, споруди; що в процесі передачі від одного власника іншому служить інтересам держави, а що загубилось по дорозі».