Погода в Криму на свята
12:18, 30 квітня 2009Крым
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За прогнозами синоптиків, 1 травня в Криму можливі дощі, місцями грози.
Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, температура вночі на півострові 5-10 градусів тепла, вдень 14-19 градусів тепла.
Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Місцями шквали, 17-22 м/с.
2-3 травня можливі дощі. Вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 градусів тепла.
2 травня вітер південно-східний, 5-10 м/с, 3 травня - північно-східний, 5-10 м/с.
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