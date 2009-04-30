Погода в Криму на свята

За прогнозами синоптиків, 1 травня в Криму можливі дощі, місцями грози. Як повідомляє Український гідрометеорологічний центр, температура вночі на півострові 5-10 градусів тепла, вдень 14-19 градусів тепла. Вітер переважно південний, 7-12 м/с. Місцями шквали, 17-22 м/с. 2-3 травня можливі дощі. Вночі 8-13 градусів тепла, вдень 13-18 градусів тепла. 2 травня вітер південно-східний, 5-10 м/с, 3 травня - північно-східний, 5-10 м/с.

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